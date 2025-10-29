Jannik Sinner trova Francisco Cerundolo a Parigi | quel dispiacere a Roma mai dimenticato
Jannik Sinner affronterà l’ argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi: l’azzurro è in vantaggio per 3-2 nei precedenti sul circuito maggiore, ma soprattutto ha vinto l’unico confronto andato in scena quest’anno e, soprattutto, entrambi gli incontri giocati indoor, sebbene risalgano al 2022. Proprio nel 2022 i due si incrociarono per ben tre volte: Sinner fu costretto al ritiro nel primo set nei quarti di finale di Miami, ma poi vinse gli altri due confronti, giocati nella fase a gironi di Coppa Davis e negli ottavi di finale di Vienna. Gli ultimi due scontri diretti, invece, sono andati in scena sulla terra battuta di Roma, curiosamente in entrambi i casi negli ottavi di finale: nel 2023 si impose l’argentino in rimonta, mentre nel 2025 Sinner si è preso la rivincita, vincendo in due set davanti al pubblico italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Jannik Sinner sui campi di Parigi: "Non ho giocato qui lo scorso anno, quindi è difficile fare un paragone tra questo campo e quello di Parigi di due anni fa. Penso sia una condizione unica, con le palle nuove è molto veloce, non rimbalza tanto, altrimenti è abb - X Vai su X
Oggi pomeriggio, contro il belga Zizou Bergs, Jannik Sinner scenderà in campo con una motivazione in più Vai su Facebook
Quando gioca Jannik Sinner contro Francisco Cerundolo agli ottavi del torneo Masters 1000 Parigi? Data, orario, precedenti, dove vedere in tv - Jannik Sinner affronta l'argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno dell'ultimo appuntamento '1000' della stagione: match in programma giovedì 30 ottobre. Secondo eurosport.it
Quando gioca Jannik Sinner a Parigi: i precedenti con Francisco Cerundolo - Jannik Sinner si è facilmente qualificato per gli ottavi di finale dell’ultimo Masters 1000 del 2025, quello sul cemento indoor di Parigi, battendo facilmente nel suo match d’esordio nel torneo il ... Riporta sportal.it
Sinner batte Bergs, attende Cerundolo e sfida Alcaraz: ora Carlos teme per la numero 1 e Bertolucci s'esalta - Masters 1000 Parigi, Sinner batte Bergs in due set e attende Cerundolo gli ottavi. Da sport.virgilio.it