Jannik Sinner trova Francisco Cerundolo a Parigi | quel dispiacere a Roma mai dimenticato

Jannik Sinner affronterà l’ argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi: l’azzurro è in vantaggio per 3-2 nei precedenti sul circuito maggiore, ma soprattutto ha vinto l’unico confronto andato in scena quest’anno e, soprattutto, entrambi gli incontri giocati indoor, sebbene risalgano al 2022. Proprio nel 2022 i due si incrociarono per ben tre volte: Sinner fu costretto al ritiro nel primo set nei quarti di finale di Miami, ma poi vinse gli altri due confronti, giocati nella fase a gironi di Coppa Davis e negli ottavi di finale di Vienna. Gli ultimi due scontri diretti, invece, sono andati in scena sulla terra battuta di Roma, curiosamente in entrambi i casi negli ottavi di finale: nel 2023 si impose l’argentino in rimonta, mentre nel 2025 Sinner si è preso la rivincita, vincendo in due set davanti al pubblico italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

