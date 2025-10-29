Jannik Sinner supera un coriaceo Bergs in 2 set e avanza agli ottavi a Parigi
Jannik Sinner fa il suo esordio a La Defense, nuova sede del Masters 1000 di Parigi indoor, con la vittoria. Battuto agilmente, per 6-4 6-2, il belga Zizou Bergs, talento incostante che alterna ottimi spunti a momenti nei quali viene abbandonato dalla continuità. Prossimo avversario l’argentino Francisco Cerundolo, protagonista di varie battaglie con lui, ma il terreno indoor favorisce senz’altro l’altoatesino. Sinner non perde tempo e subito si mette sulla linea della palla break spingendo tanto in risposta; mette però il dritto in rete su un lungo scambio. Anche la seconda chance se ne va, il game si allunga e, dopo quattro salvataggi e dodici minuti, Bergs non riesce a chiudere e deve cedere a Jannik il primo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
