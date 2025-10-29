Jannik Sinner sui campi di Parigi | Condizione unica Molto veloce con palle nuove altrimenti è abbastanza lento

Jannik Sinner ha vinto all’e sordio a Parigi nel Masters 1000 che potrebbe consentirgli, in caso di successo finale, di tornare numero 1 ATP: l’azzurro ha battuto il belga Zizou Bergs per 6-4 6-2. A fine gara la testa di serie numero 2 ha parlato nella consueta intervista in campo, per poi aggiungere altre considerazioni a Sky Sport. L’azzurro dice la sua in merito alla questione della lentezza del campo di gioco, che ha tenuto banco nei giorni scorsi: “ Non ho giocato qui lo scorso anno, quindi è difficile fare un paragone tra questo campo e quello di Parigi di due anni fa. Penso sia una condizione unica “. 🔗 Leggi su Oasport.it

