Jannik Sinner sta per compiere un'impresa mostruosa mai vista finora nella storia del tennis

Numeri da record per Jannik Sinner nel 2025, protagonista di una stagione straordinaria tra servizio e risposta. Nessuno c'era mai riuscito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Oggi pomeriggio, contro il belga Zizou Bergs, Jannik Sinner scenderà in campo con una motivazione in più Vai su Facebook

Ultimamente Flavio #Cobolli se l'è dovuta vedere con avversari molto ispirati, contro cui si è battuto con onore Se il match vs Jannik #Sinner a Vienna è stato spettacolare, quello di ieri contro un Ben Shelton ritrovato al #RolexParisMasters è stato i - X Vai su X

Jannik Sinner sta per compiere un’impresa mostruosa mai vista finora nella storia del tennis - Numeri da record per Jannik Sinner nel 2025, protagonista di una stagione straordinaria tra servizio e risposta ... Si legge su fanpage.it

Come sta Jannik Sinner dopo il ritiro di Shanghai: riposo a Monte Carlo, poi farà test specifici - Nessun infortunio grave per Sinner: il ritiro è dovuto al caldo e all’umidità. Scrive fanpage.it

Rassegna stampa – Il grande rifiuto: Sinner dice no alla Davis - Rassegna stampa | La rassegna stampa di martedì 21 ottobre 2025: Il no all'Italia fa discutere Sinner ripensaci (Crivelli); La scelta di Jannik. Da ubitennis.com