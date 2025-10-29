Jannik Sinner può tornare numero 1 | le combinazioni per soffiare il primato a Carlos Alcaraz

29 ott 2025

La sconfitta di Carlos Alcaraz al secondo turno di Parigi riapre la lotta per il numero 1 ATP con Jannik Sinner, che il 3 novembre può tornare al vertice del tennis e può esserlo soprattutto a fine stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

