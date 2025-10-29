Jane Birkin all' asta un' altra Hermès | questa volta è la Birkin Voyageur che nasconde una dedica scritta di suo pugno
Dopo la vendita stellare della leggendaria creazione Hermès dello scorso luglio, ora è tempo di una nuova asta. Questa volta tocca alla Birkin Voyageur, la borsa appartenuta a Jane Birkin e da lei personalizzata con un messaggio e la sua firma. L'oggetto del desiderio andrà all'incanto il prossimo 5 dicembre da Sotheby's e, secondo i meglio informati, potrebbe svettare nella lista delle Birkin più costose. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
