James Senese padre del Neapolitan Sound in dieci album

James Senese non ha semplicemente suonato il sax: ha dato voce a un nuovo modo di vivere la napoletanità ed è diventato uno tra i principali portavoce dei pensieri scomodi di un’intera generazione urbana. Una voce spontanea e necessaria nel periodo in cui l’Italia cambiava il proprio volto contadino e velocemente si è trasformata in qualcosa di diverso: più inquieto, ribelle e comunque non sottomesso. Il timbro ruvido del suo sax tenore ha trasformato il dialetto in jazz, la rabbia in groove, la tensione della strada in ritmo. È stato il fondatore e il guardiano di un linguaggio musicale unico: il Neapolitan Sound. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - James Senese, padre del Neapolitan Sound, in dieci album

Addio a #JamesSenese: il grande sassofonista è morto - a 80 anni, nella sua #Napoli - per una grave polmonite. Indimenticabile il suo sodalizio con #PinoDaniele.

