James Senese oggi la sua musica risuona nella stazione Eav di Scampia

Da stamattina nella stazione di Scampia i viaggiatori sono accolti dalle note di James Senese. L’Eav ha scelto di ricordare così il grande sassofonista napoletano, tra i protagonisti raffigurati nell’installazione “Scambiapassi” realizzata nel 2019 dal fotografo Luciano Romano. L’opera unisce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

