James Senese | muore il sassofonista dei Napoli Centrale e di Pino Daniele

James Senese, il sassofonista fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, e che ha fatto parte della band storica di Pino Daniele, è morto all’età di 80 anni. Il musicista è stato ricoverato per un’infezione polmonare nella notte tra il 24 e il 25 settembre scorso nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli. In un post social, l’amico Enzo Avitabile scrive: «Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre». 🔗 Leggi su Open.online

