James Senese morto il sassofonista di Pino Daniele | video

Addio a James Senese. Lo storico sassofonista di Pino Daniele è morto all’età di 80 anni, dopo un mese di ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli per una polmonite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - James Senese, morto il sassofonista di Pino Daniele: video

