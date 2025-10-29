James Senese morto il sassofonista di Pino Daniele | video

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a James Senese. Lo storico sassofonista di Pino Daniele è morto all’età di 80 anni, dopo un mese di ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli per una polmonite.   Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

james senese morto il sassofonista di pino daniele video

© Lapresse.it - James Senese, morto il sassofonista di Pino Daniele: video

