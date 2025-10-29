James Senese la causa di morte del musicista e i recenti problemi di salute

È morto mercoledì 29 ottobre 2025 all’età di 80 anni James Senese, leggenda del jazz e del funk partenopeo. Il musicista è deceduto a causa di una grave infezione polmonare che lo aveva costretto al ricovero presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da più di un mese. Senese, al secolo Gaetano Senese, era stato trasportato d’urgenza nel nosocomio nella serata di mercoledì 25 settembre, dopo che le sue condizioni si erano aggravate per via di una polmonite. Fanpage scrive che il bollettino medico diffuso dal Cardarelli parlava di una “infezione severa” e di una prognosi riservata, segno della gravità del quadro clinico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - James Senese, la causa di morte del musicista e i recenti problemi di salute

Scopri altri approfondimenti

È morto James Senese, uno dei più importanti e noti sassofonisti italiani al mondo e uno dei più grandi artisti che Napoli abbia avuto. Perché è inscindibile il suo nome da Napoli, al punto da aver inventato addirittura un genere, il “Neapolitan Sound”, una via d - facebook.com Vai su Facebook

Addio James Senese: dalla musica alla cultura e allo sport, il cordoglio di Napoli - X Vai su X

Addio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si è spento a 80 anni. Riporta libero.it

James Senese, la causa di morte del musicista e i recenti problemi di salute - È morto mercoledì 29 ottobre 2025 all’età di 80 anni James Senese, leggenda del jazz e del funk partenopeo. Secondo cinemaserietv.it

Clementino a Fanpage: “James Senese è stato un padre per la nostra generazione. È un giorno triste per Napoli” - Clementino ricorda James Senese su Fanpage: “Abbiamo perso un gigante, un maestro che ha unito generazioni e rivoluzionato la musica napoletana” ... fanpage.it scrive