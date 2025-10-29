James Senese è morto a 80 anni sassofonista fondò Napoli Centrale e suonò con Pino Daniele
È morto a 80 anni James Senese, lo storico musicista - scomparso a causa di un'infezione polmonare - padre del Neapolitan Sound, fondò gli Showmen e i Napoli Centrale oltre a collaborare con alcuni degli album più belli di Pino Daniele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
// MILANO // ARCI BELLEZZA DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 . Con grande tristezza annunciamo la cancellazione definitiva della data con James Senese prevista sul nostro palco per Domenica 19 Ottobre 2025; come annu - facebook.com Vai su Facebook
Morto James Senese, addio al padre del Neapolitan power: aveva 80 anni - Il padre del neapolitan power è morto a Napoli a causa di gravi complicazioni dovute ad una polmonite che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Scrive ilmattino.it
Addio a James Senese, aveva 80 anni - Fondatore dei Napoli Centrale e storico musicista del super gruppo creato da Pino Daniele ... quotidiano.net scrive
James Senese è morto a 80 anni, sassofonista, fondò Napoli Centrale e suonò con Pino Daniele - È morto a 80 anni James Senese, lo storico musicista - Secondo fanpage.it