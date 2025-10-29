James Senese è morto a 80 anni sassofonista fondò Napoli Centrale e suonò con Pino Daniele

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 80 anni James Senese, lo storico musicista - scomparso a causa di un'infezione polmonare - padre del Neapolitan Sound, fondò gli Showmen e i Napoli Centrale oltre a collaborare con alcuni degli album più belli di Pino Daniele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

