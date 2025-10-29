James Senese domani i funerali a Miano | l’ultimo saluto al simbolo del Neapolitan Power
Si terranno domani, giovedì 30 ottobre alle ore 12:00, nella parrocchia di Santa Maria dell’Arco, in piazza Madonna dell’Arco 8 a Miano, i funerali di James Senese, morto all’età di 80 anni all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. James Senese, domani i funerali a Miano: l’ultimo saluto al simbolo del Neapolitan . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Nel giorno della scomparsa di James Senese il pensiero va subito a Pino Daniele. Lanciato grazie al suo ingaggio nel supergruppo Napoli Centrale, la collaborazione tra i due è andata avanti per anni, fino alla scomparsa di Pino.
È morto James Senese, il "nero a metà" che ha messo il soul napoletano sulla mappa della musica. Gli inizi con i Neapolitan Power, poi il mito di Napoli Centrale, in cui esordì anche Pino Daniele. La sua è stata una carriera luminosa.
