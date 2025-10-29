James Senese domani i funerali a Miano | l’ultimo saluto al simbolo del Neapolitan Power

Si terranno domani, giovedì 30 ottobre alle ore 12:00, nella parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in piazza Madonna dell'Arco 8 a Miano, i funerali di James Senese, morto all'età di 80 anni all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni.

James Senese, domani i funerali a Miano: l'ultimo saluto al simbolo del Neapolitan Power

