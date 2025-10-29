Jack Ciattarelli ha origini viterbesi il candidato governatore del New Jersey La storia

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jack Ciattarelli, ha origini viterbesi il candidato alla carica di governatore dello stato del New Jersey.Le radici italiane di Jack CiattarelliErano i primi anni del secolo scorso quando due fratelli, Giuseppe e Antonio Ciattarelli, come tanti loro compaesani, lasciarono il paese di Valentano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

