Ivana Castorina parla dell’operazione al Grande Fratello | Ho avuto paura di morire

Bollicinevip.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello Ivana Castorina parla dei rischi delloperazione, lei ha avuto molta paura. Da poco  Ivana Castorina   ha rivelato la verità sul suo passato, nella casa del  Grande Fratello  ha raccontato di essere nata uomo ma di essersi sempre sentita donna. Ivana Castorina al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) La gieffina ha aspettato i diciotto anni per poter finalmente essere libera, per essere quello che desiderava. Per un po’ è stata una donna trans e non appena è diventata maggiorenne ha preso una decisione definitiva sottoponendosi agli interventi necessari per cambiare genere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

ivana castorina parla dell8217operazione al grande fratello ho avuto paura di morire

© Bollicinevip.com - Ivana Castorina parla dell’operazione al Grande Fratello: “Ho avuto paura di morire”

Scopri altri approfondimenti

ivana castorina parla dell8217operazioneIvana Castorina parla della transizione al GF: 'Esisto e non devo chiedere scusa' - Raccontandosi ai microfoni del reality Mediaset, la concorrente ha ripercorso il percorso della sua transizione di genere ... Lo riporta it.blastingnews.com

ivana castorina parla dell8217operazioneGrande Fratello, Ivana Castorina dopo il coming out parla di suo marito: “Avevo paura di essere rifiutata” - Ivana Castorina ha voluto rivelare al Grande Fratello del suo primo incontro con il marito e della paura di non essere accettata da lui. mondotv24.it scrive

ivana castorina parla dell8217operazioneIvana Castorina al Grande Fratello 2025 racconta il suo prima e dopo - Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 racconta la sua storia: un prima e dopo che emoziona tutti. Riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Ivana Castorina Parla Dell8217operazione