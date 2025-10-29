Ivana Castorina parla dell’operazione al Grande Fratello | Ho avuto paura di morire
Al Grande Fratello Ivana Castorina parla dei rischi dell’operazione, lei ha avuto molta paura. Da poco Ivana Castorina ha rivelato la verità sul suo passato, nella casa del Grande Fratello ha raccontato di essere nata uomo ma di essersi sempre sentita donna. Ivana Castorina al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) La gieffina ha aspettato i diciotto anni per poter finalmente essere libera, per essere quello che desiderava. Per un po’ è stata una donna trans e non appena è diventata maggiorenne ha preso una decisione definitiva sottoponendosi agli interventi necessari per cambiare genere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Ivana Castorina racconta al Grande Fratello il suo percorso di transizione, fatto di sofferenza, ma anche della libertà di essere finalmente sé stessa. La 35enne, poi, riceve la sorpresa del marito Tony che la bacia e le rivolge parole che commuovono tutti. Vai su Facebook
BOOM #IvanaCastorina al #GrandeFratello 2025 Davide Maggio annuncia l'ingresso al GF dell'operaia catanese - X Vai su X
Ivana Castorina parla della transizione al GF: 'Esisto e non devo chiedere scusa' - Raccontandosi ai microfoni del reality Mediaset, la concorrente ha ripercorso il percorso della sua transizione di genere ... Lo riporta it.blastingnews.com
Grande Fratello, Ivana Castorina dopo il coming out parla di suo marito: “Avevo paura di essere rifiutata” - Ivana Castorina ha voluto rivelare al Grande Fratello del suo primo incontro con il marito e della paura di non essere accettata da lui. mondotv24.it scrive
Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 racconta il suo prima e dopo - Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 racconta la sua storia: un prima e dopo che emoziona tutti. Riporta superguidatv.it