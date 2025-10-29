Al Grande Fratello Ivana Castorina parla dei rischi dell’operazione, lei ha avuto molta paura. Da poco Ivana Castorina ha rivelato la verità sul suo passato, nella casa del Grande Fratello ha raccontato di essere nata uomo ma di essersi sempre sentita donna. Ivana Castorina al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) La gieffina ha aspettato i diciotto anni per poter finalmente essere libera, per essere quello che desiderava. Per un po’ è stata una donna trans e non appena è diventata maggiorenne ha preso una decisione definitiva sottoponendosi agli interventi necessari per cambiare genere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Ivana Castorina parla dell’operazione al Grande Fratello: “Ho avuto paura di morire”