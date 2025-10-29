ITS ICT Campus Benevento unico ITS in Campania ammesso a finanziamento del bando dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Firmato a Roma la convenzione per gli studenti dei corsi CYBERSECURITY. Presso la sede dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a Roma, si è svolta la cerimonia di sottoscrizione della convenzione per l’assegnazione di 123 borse di studio al merito destinate a studenti e studentesse degli ITS Academy dell’area ICT impegnati in percorsi formativi nel settore della cybersicurezza. Alla presenza dei vertici dell’Agenzia e dei rappresentanti dell’ITS Fondazione ICT Campus Benevento, l’accordo è stato firmato dal Prefetto Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’ACN. L’ITS ICT Campus Benevento si distingue come unico ITS campano tra i beneficiari del bando nazionale, che prevede complessivamente 125 borse di studio per studenti iscritti al biennio 2024–2026. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

