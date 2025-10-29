Itinerario degli archi di Bari vecchia

Domenica 2 novembre visita guidata con itinerario degli archi archi di Bari vecchia che hanno fatto la storia della città. Si vedrà l'arco 'della Neve, della Maga masciara, Carducci, San Giovanni, U uarche jinde o uarche, du Spirete Sande, du Vanese, u Buche, de Le zia zie. Partenza ore 10,30 da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

