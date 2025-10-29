Italiani corrotti dalla Russia Crosetto spiega tutto e fa il nome!
C’è un’Italia che dimentica in fretta, anche quando i fatti restano scritti nelle sentenze. È il Paese che si stupisce di una frase, la commenta, la deforma e la trasforma in caso politico. Così, un post di Guido Crosetto è bastato a riaccendere il dibattito sul ruolo di Mosca e sulle sue infiltrazioni nella società italiana, facendo sembrare una notizia nuova ciò che in realtà è già accaduto, documentato e giudicato. Perché, come ha ricordato lo stesso ministro, “ persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia ”. Parole che molti hanno letto come un allarme, qualcuno come un’accusa generica, altri ancora come un’ammissione di segreti di Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
