Italia sotto assedio dal caldo estremo

2.35 L'Italia paga il prezzo più alto del cambiamento climatico: nel 2024 ogni italiano ha vissuto 46 giorni d'ondate di calore, 33 causati direttamente dal riscaldamento globale. Tra il 2012 e il 2021,il caldo estremo ha ucciso 7.400 persone ogni anno, più del doppio rispetto agli anni '90.Il caldo torrifo ha aumentato di 434 ore l'esposizione al rischio, paralizzando il lavoro con 364 mln di ore perse.Il rapporto Lancet Countdown lancia un allarme:senza azioni forti, salute ed economia subiranno danni irreversibi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

