Italia Solare | Battuta di arresto per il fotovoltaico residenziale nei primi nove mesi dell’anno
Di Italia Solare Il fotovoltaico continua a consolidare il proprio ruolo nel sistema elettrico nazionale, nonostante il calo rispetto al 2024. Nei primi nove mesi del 2025 sono stati connessi alla rete 161.962 nuovi impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 4.078 MW, in calo rispettivamente del 29% e del 17% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati registrati 227.633 impianti per 4.862 MW. Secondo i dati elaborati da Italia Solare su base Gaudì (Terna), al 30 settembre 2025 risultano complessivamente connessi in Italia 2.040.850 impianti fotovoltaici, per una potenza cumulata di 41.
