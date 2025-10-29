Italia-Norvegia già venduti 45mila biglietti per la sfida di San Siro

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della partita tra gli Azzurri di Gattuso e la Norvegia, l'ANSA riporta che gli italiani hanno già acquistato più di 45 mila biglietti per la sfida di San Siro. L'Italia ci crede e il Meazza è pronto a sostenere la Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

