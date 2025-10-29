Italia complice di genocidio? Scontro all’Onu la risposta del governo | Francesca Albanese di parte sul dossier Gaza

“Il rapporto presentato dalla relatrice speciale Francesca Albanese è totalmente privo di credibilità e imparzialità”, ha dichiarato l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, intervenendo dopo la diffusione del documento redatto dall’esperta dell’ONU. Il rapporto, che accusa 63 Paesi, tra cui l’Italia, di “essere complici del genocidio a Gaza”, ha sollevato forti critiche da parte di diversi governi. Massari ha chiarito che, per l’Italia, “ non è una sorpresa ”, aggiungendo che “il contenuto del dossier eccede palesemente il mandato specifico del relatore speciale, che non include indagini su presunte violazioni commesse da altri Stati o entità, né giudizi sulla cooperazione tra Paesi terzi e la Cpi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

