Italia complice del genocidio a Gaza L' ambasciatore Massari all' Onu | Il rapporto della Albanese privo di credibilità e imparzialità

"Il rapporto presentato dalla relatrice speciale Francesca Albanese è totalmente privo di credibilità e imparzialità. Come Italia, non ne siamo sorpresi. Il contenuto del dossier eccede palesemente il mandato specifico del relatore speciale, che non include indagini su presunte violazioni commesse da altri Stati o entità, né giudizi sulla cooperazione tra Paesi terzi e la Cpi". Lo ha detto l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Italia complice del genocidio a Gaza". L'ambasciatore Massari all'Onu: "Il rapporto della Albanese privo di credibilità e imparzialità"

