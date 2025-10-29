Italia complice del genocidio a Gaza L' ambasciatore Massari all' Onu | Il rapporto della Albanese privo di credibilità e imparzialità

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il rapporto presentato dalla relatrice speciale Francesca Albanese è totalmente privo di credibilità e imparzialità. Come Italia, non ne siamo sorpresi. Il contenuto del dossier eccede palesemente il mandato specifico del relatore speciale, che non include indagini su presunte violazioni commesse da altri Stati o entità, né giudizi sulla cooperazione tra Paesi terzi e la Cpi". Lo ha detto l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

italia complice del genocidio a gaza l ambasciatore massari all onu il rapporto della albanese privo di credibilit224 e imparzialit224

© Feedpress.me - "Italia complice del genocidio a Gaza". L'ambasciatore Massari all'Onu: "Il rapporto della Albanese privo di credibilità e imparzialità"

Approfondisci con queste news

italia complice genocidio gaza'L'Italia complice di genocidio a Gaza', bufera su Albanese - Per l'ambasciatore Massari la relatrice non è imparziale (ANSA) ... Da ansa.it

italia complice genocidio gazaRaid durante la tregua tra Israele e Hamas, Francesca Albanese annovera l'Italia tra i "complici di genocidio" - Francesca Albanese commenta i nuovi raid di Israele su Gaza e la fragile tregua con Hamas e accusa l'Italia di complicità nel genocidio ... Scrive virgilio.it

italia complice genocidio gazaUSA, Germania e Italia complici del genocidio. Nuovo rapporto all’ONU di Francesca Albanese - Nuovo rapporto all’ONU di Francesca Albanese ... Da politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Complice Genocidio Gaza