Italia Bus di studenti schianto tremendo | è tragedia

Un grave incidente stradale ha sconvolto la mattinata del 29 ottobre in nord Italia. Nelle prime ore della giornata si è verificato uno scontro frontale che ha visto coinvolti un autobus di linea e un’automobile. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita e altre quindici risultano ferite, la maggior parte delle quali sono studenti. Tragedia sulla provinciale: dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni, il bus dell’Atvo trasportava circa cinquanta studenti diretti a scuola quando si è ribaltato parzialmente finendo nel fossato a bordo strada. L’automobile, coinvolta nello schianto, è terminata nel canale adiacente alla carreggiata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia. Bus di studenti, schianto tremendo: è tragedia

Leggi anche questi approfondimenti

Gli studenti Ied sfilano a Fashion graduate Italia 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Da nord a sud Italia cittadini e studenti sono ostaggio di sindacati, gruppi pro pal radicali, collettivi e centri sociali tra scioperi, presidi e occupazioni violente. La Palestina è solo una scusa per fomentare disordini e disagi. #scioperogenerale - X Vai su X

Incidente tra bus di studenti e auto, mezzo fuori strada: un morto e diversi ragazzi feriti - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo (Treviso), dove un autobus di linea Atvo è finito ... Si legge su msn.com

Scontro tra bus studenti e un'auto, un morto nel Trevigiano - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Si legge su huffingtonpost.it