Italia all’Onu | Report Albanese su Gaza privo di credibilità
Il report presentato dalla relatrice speciale Onu Francesca Albanese sulle violazioni dei diritti umani a Gaza, in Cisgiordania e nei territori palestinesi occupati, “è del tutto privo di credibilità e imparzialità. Come Italia, non siamo sorpresi”. È quanto ha dichiarato il rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New York, l’ambasciatore Maurizio Massari, alla presentazione del report di Albanese su Gaza e Cisgiordania, dal titolo ‘Gaza Genocide: a collective crime’, che l’avvocato ha presentato all’Assemblea generale Onu collegandosi in video dal Sudafrica a causa delle sanzioni che gli Usa le hanno imposto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
