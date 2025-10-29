IT | Welcome to Derry il secondo episodio in anteprima a Halloween su Sky e NOW Tv

Novità in vista per tutti gli appassionati della serie prequel di Andy e Barbara Muschietti, disponibile sulle piattaforme satellitari e streaming. Dolcetto o scherzetto? I fan di IT: Welcome to Derry potranno anticipare la visione del secondo episodio della serie televisiva ideata da Jason Fuchs e Brad Caleb Kane. La serie ha debuttato lunedì 27 ottobre su Sky e NOW Tv, e il secondo episodio, The Thing in the Dark, era in programma lunedì 3 novembre ma una novità è emersa dai social nelle ultime ore. Il secondo episodio di IT - Welcome to Derry esce a Halloween Sugli account Instagram ufficiali di Sky Italia e NOW Tv è stato pubblicato un post che annuncia l'uscita anticipata del secondo episodio della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - IT: Welcome to Derry, il secondo episodio in anteprima a Halloween su Sky e NOW Tv

