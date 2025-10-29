IT | Welcome to Derry è basato su un romanzo di Stephen King?

L’uscita della serie It: Welcome to Derry ( qui la nostra recensione ) ha spinto molti spettatori a chiedersi se la serie sia tratta da un libro vero e proprio. Per i “Constant Readers” di Stephen King la domanda può sembrare superflua, ma è comunque legittima. La serie, infatti, funge da prequel di It e segue il maggiore Leroy Hanlon, un pilota dell’aeronautica statunitense che si trasferisce con la famiglia a Derry per lavorare a un progetto governativo segreto. Ben presto, però, l’uomo scopre che nella cittadina c’è qualcosa di profondamente corrotto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ecco quando tornerà IT: Welcome to Derry in Italia su Sky Atlantic: data e orario della messa in onda del secondo episodio - facebook.com Vai su Facebook

"IT: Welcome to Derry", trama e cast della serie tv in uscita su Sky - X Vai su X

IT: Welcome to Derry, Milano dà il benvenuto alla serie tv. VIDEO - Il 27 ottobre arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la serie tv prequel di IT, tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. Secondo tg24.sky.it

IT – Welcome to Derry episodio 1, recensione primo episodio - Dal 27 ottobre 2025 su Sky e in streaming solo su NOW ... Riporta tvserial.it

IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine - Debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW IT: Welcome to Derry, la nuova serie tv prequel degli acclamati film di Andy Muschietti tratti dal romanzo horror di Stephen King. Si legge su comingsoon.it