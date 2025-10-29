Istat | salari reali inferiori dell’8,8% rispetto al 2021
Il potere d’acquisto dei lavoratori non è ancora tornato ai livelli precedenti la crisi pandemica, complice l'aumento dei prezzi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’associazione dei consumatori denuncia il divario tra i dati Istat e la vita reale delle famiglie. Rea e Criscuoli: «L’aumento della fiducia è solo un’illusione statistica: salari fermi e prezzi insostenibili» Vai su Facebook
È agghiacciante quadro fornito da #ISTAT su #povertà: oltre 5,7 milioni non riescono a soddisfare i bisogni essenziali. 1,3 milioni di minori vivono una condizione di grave disagio. È urgente invertire rotta: garantire lavoro dignitoso, salari adeguati, e sostegno - X Vai su X
Retribuzioni, Istat: salari reali inferiori dell'8,8% rispetto al 2021 - Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, a settembre 2025 i salari reali risultano ancora più bassi dell'8,8% ... msn.com scrive
Lavoro: salari reali ancora molto inferiori a livello 2020 (Upb) - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Scrive milanofinanza.it
Upb, salari reali ancora molto inferiori al 2020 (-8,8%) - "La dinamica delle retribuzioni contrattuali orarie nel secondo trimestre si è attenuata, in particolare nel settore privato contro un'accelerazione di quelle del settore pubblico. Da ansa.it