Istat | retribuzioni ai livelli del 2021
14.00 "Le retribuzioni in termini reali a settembre 2025 restano al di sotto dell'8,8% ai livelli di gennaio 2021". Così l'Istat sui dati luglio-settembe. Le retribuzioni rallentano nel 3° trimestre rispettoa quello precedente, ma restano sopra l'inflazione, prosegue l' Istituto nazionale di Statistica. Invariato da agosto a settembre e in aumento a settembre dal 2024 al 2025 l' indice delle retribuzioni orarie.Aumenti tendenziali più alti in ministeri, militari-difesa, attività Vigili fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
