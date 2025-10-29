Istat | retribuzioni ai livelli del 2021

Servizitelevideo.rai.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.00 "Le retribuzioni in termini reali a settembre 2025 restano al di sotto dell'8,8% ai livelli di gennaio 2021". Così l'Istat sui dati luglio-settembe. Le retribuzioni rallentano nel 3° trimestre rispettoa quello precedente, ma restano sopra l'inflazione, prosegue l' Istituto nazionale di Statistica. Invariato da agosto a settembre e in aumento a settembre dal 2024 al 2025 l' indice delle retribuzioni orarie.Aumenti tendenziali più alti in ministeri, militari-difesa, attività Vigili fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

istat retribuzioni livelli 2021Salari, Istat: “Retribuzioni reali al di sotto dei livelli di gennaio 2021” - Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, a settembre 2025 le retribuzioni contrattuali in termini reali restano inferiori dell’8,8% rispetto ai livelli di gennaio 2021 ... Si legge su interris.it

istat retribuzioni livelli 2021Istat, retribuzioni reali inferiori 8,8% a gennaio 2021 - "Le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 restano al di sotto dell'8,8% ai livelli di gennaio 2021". ansa.it scrive

istat retribuzioni livelli 2021I salari reali italiani restano sotto i livelli del 2021. A settembre 5,6 milioni di dipendenti con il contratto scaduto - A quasi quattro anni dall'inizio della fiammata inflazionistica che ha divorato il potere d’acquisto di famiglie e lavoratori, gli stipendi italiani non si ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Istat Retribuzioni Livelli 2021