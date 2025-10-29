Istat l’Italia non attira più gli studenti? Dopo tre anni di crescita i visti per studio crollano del 26,7%

Il report Istat 2024 evidenzia un crollo del 26,7% dei permessi di studio per non comunitari, segnando una brusca frenata per l'attrattività accademica italiana dopo tre anni di crescita. Questa diminuzione, che porta la quota studio dal 8,3% al 6,9% dei nuovi permessi, contrasta con l'aumento degli ingressi per lavoro e delle domande di asilo. Nonostante il calo generale, Iran, Cina e Turchia restano i principali Paesi di provenienza degli studenti, che si dirigono soprattutto verso Lombardia e Lazio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it