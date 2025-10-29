ISTAT Export italiano in forte crescita verso i Paesi extra Ue | +9,9% a settembre 2025

Boom di vendite di beni strumentali e di consumo non durevoli: export e import in rialzo. Export in ripresa: +9,9% su base annua. A settembre 2025 l’export italiano verso i Paesi extra Ue torna a crescere con forza, registrando un +9,9% su base annua, dopo il calo del -7,0% di agosto. La crescita è sostenuta soprattutto dalle vendite di energia (+16,8%), beni strumentali (+13,0%), beni di consumo non durevoli (+12,8%) e beni intermedi (+10,2%), mentre risultano in calo i beni di consumo durevoli (-17,1%). Su base mensile, le esportazioni crescono del +5,9%, spinte dai beni strumentali (+14,7%) – in particolare mezzi di navigazione marittima – e dai beni di consumo non durevoli (+6,3%). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it