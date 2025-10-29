Israele ucciso un soldato in un attacco a Rafah | Hamas smentisce Trump | La pace non è in pericolo

Open.online | 29 ott 2025

Un soldato israeliano è morto ieri, martedì 28 ottobre, nella Striscia di Gaza. È successo durante un attacco contro le truppe di stanza nell’area di Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. A renderlo noto sono state le  Forze di difesa israeliane (Idf). Hanno parlato di un’azione «condotta da terroristi palestinesi» contro i militari impegnati nelle operazioni sul campo. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, riservista originario dell’insediamento di Neria, in Cisgiordania. Secondo una prima indagine dell’esercito, il gruppo armato avrebbe fatto uso di lanciarazzi e cecchinicontro i soldati israeliani nel quartiere di Jenina, a Rafah. 🔗 Leggi su Open.online

