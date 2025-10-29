Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza | almeno 65 morti Ma per il vicepresidente Usa Vance sono solo scaramucce Trump | Giusto reagire tregua non a rischio L’Idf | Abbiamo ripristinato il cessate il fuoco

Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza dopo diciotto giorni di cessate il fuoco: l’esercito israeliano ha ricevuto nella serata di martedì 28 ottobre l’ordine dal premier israeliano Benjamin Netanyahu di sferrare “attacchi massicci e immediati” sulla Striscia. I raid, secondo fonti mediche locali, hanno provocato almeno 65 morti, tra cui 24 bambini. Dopo i bombardamenti, l’esercito israeliano ha affermato di aver ripristinato il cessate il fuoco. A scatenare la reazione di Tel Aviv è stata l’uccisione di un soldato israeliano nella Striscia di Gaza meridionale. Israele, inoltre, ha accusato Hamas di aver consegnato i resti di un ostaggio il cui corpo era stato già recuperato in precedenza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza: almeno 65 morti. Ma per il vicepresidente Usa Vance sono solo “scaramucce”. Trump: “Giusto reagire, tregua non a rischio”. L’Idf: “Abbiamo ripristinato il cessate il fuoco”

