Circa sei ore dopo aver annunciato il ripristino del cessate il fuoco, mercoledì pomeriggio Israele ha lanciato un nuovo raid nel Nord della Striscia di Gaza. L’esercito, citato da Haaretz, ha dichiarato di aver colpito una «minaccia imminente». Nella notte tra martedì e mercoledì, le forze israeliane avevano bombardato l’enclave palestinese da Nord a Sud, causando la morte di oltre 100 persone, tra cui numerosi bambini. Nonostante l’attacco, gli Stati Uniti non ritengono che la violazione del cessate il fuoco comprometta l’accordo di tregua siglato due settimane fa. Anche il Qatar, che è tra i Paesi mediatori, sostiene che l’intesa reggerà: «Penso che le parti riconoscano che il cessate il fuoco deve tenere e che devono rispettare l’accordo», ha detto il premier Mohammed bin Abdulrahman al Thani parlando al Council on Foreign Relations a New York. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Israele ha bombardato di nuovo la Striscia di Gaza