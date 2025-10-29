Israele dimostra che Hamas ha inscenato la sepoltura e il ritrovamento di un ostaggio | il video

L’ Idf ha rilasciato un video in cui un drone riprende alcuni miliziani di Hamas, intenti a inscenare la scoperta del cadavere di uno degli ostaggi rimasti a Gaza. Gli uomini sono stati registrati mentre infilavano il corpo in un buco di terra, per poi segnalarlo alla Croce rossa. I resti parziali appartenevano  a Ofir Tzarfati, un cittadino israeliano di 27 anni che è morto aiutando gli altri al festival musicale Nova, durante il massacro perpetrato dai jihadisti palestinesi il 7 ottobre 2023 in Israele. Le altre parti del suo corpo, però, erano state recuperate dall’esercito israeliano nel dicembre 2023. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Israele dimostra che Hamas ha inscenato la sepoltura e il ritrovamento di un ostaggio: il video

