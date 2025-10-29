Israele dimostra che Hamas ha inscenato la sepoltura e il ritrovamento di un ostaggio | il video

L’ Idf ha rilasciato un video in cui un drone riprende alcuni miliziani di Hamas, intenti a inscenare la scoperta del cadavere di uno degli ostaggi rimasti a Gaza. Gli uomini sono stati registrati mentre infilavano il corpo in un buco di terra, per poi segnalarlo alla Croce rossa. I resti parziali appartenevano a Ofir Tzarfati, un cittadino israeliano di 27 anni che è morto aiutando gli altri al festival musicale Nova, durante il massacro perpetrato dai jihadisti palestinesi il 7 ottobre 2023 in Israele. Le altre parti del suo corpo, però, erano state recuperate dall’esercito israeliano nel dicembre 2023. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele dimostra che Hamas ha inscenato la sepoltura e il ritrovamento di un ostaggio: il video

Contenuti che potrebbero interessarti

LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA STABILISCE CHE ISRAELE NON HA DIMOSTRATO CHE DIPENDENTI DELL'UNRWA SIANO MEMBRI DI HAMAS. Come volevasi dimostrare, l'ennesima bugia dello stato terrorista di apartheid. - X Vai su X

ISRAELE: "RISPONDEREMO CON FORZA ALLE AZIONI DI HAMAS" "Hamas continua a dimostrare che le sue azioni barbare e irresponsabili rappresentano la più grande minaccia per il popolo israeliano e palestinese. Risponderemo con forza al loro brutale Vai su Facebook

Il corpo dell'ostaggio riesumato e riseppellito. Israele: "Il video che dimostra Hamas mente" - Il video delle Idf e la rabbia di Israele: "Continuano a trattenere e manipolare i resti". ilgiornale.it scrive

Raid durante la tregua tra Israele e Hamas, Francesca Albanese annovera l'Italia tra i "complici di genocidio" - Francesca Albanese commenta i nuovi raid di Israele su Gaza e la fragile tregua con Hamas e accusa l'Italia di complicità nel genocidio ... Da virgilio.it

Guerra a Gaza, Hamas riconsegna il corpo del 16° ostaggio a Israele - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Medioriente, Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. Da tg24.sky.it