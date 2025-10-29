Israele colpisce Gaza | Netanyahu accusa Hamas di tradimento Trump | Il cessate il fuoco non è a rischio

Il silenzio precario della tregua è stato infranto martedì. Aerei israeliani hanno colpito diversi obiettivi nella Striscia di Gaza, dopo che il governo di Benjamin Netanyahu ha accusato Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dal presidente statunitense Donald Trump. Dal canto suo il presidente Usa ha assicurato che «nulla metterà a rischio il cessate il fuoco». Accuse incrociate. Le autorità sanitarie della Striscia hanno riferito di almeno sessanta morti e duecento feriti, mentre i media arabi di sessantacinque vittime. Altri raid hanno colpito un edificio residenziale vicino all’ospedale Shifa, danneggiando la struttura e ferendo civili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

