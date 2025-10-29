Israele bombarda la Striscia di Gaza | almeno 90 morti

Almeno 90 palestinesi sono stati uccisi nei nuovi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera. Le vittime si registrano in diverse aree del territorio: 42 nella zona centrale, 31 nel nord e 18 nel sud. Cinque persone sono morte a Deir el-Balah, dove un raid ha colpito una tenda che ospitava sfollati. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, tra le vittime ci sarebbero 24 bambini. In Cisgiordania, le forze israeliane hanno arrestato circa 50 palestinesi nel campo profughi di Dheisheh, a Betlemme. Molti di essi erano appena stati rilasciati dalle carceri israeliane nell’ambito dell’accordo di tregua. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele bombarda la Striscia di Gaza: almeno 90 morti

