Israele annuncia ripristino del cessate il fuoco a Gaza Le notizie in diretta

Roma, 29 ottobre 2025 – Sarebbe stato ripristinato il cessate il fuoco a Gaza dopo i raid sulla Striscia ordinati ieri sera da Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. "A seguito di una serie di attacchi, in cui sono stati colpiti decine di obiettivi terroristici in risposta alle violazioni di Hamas, l'Idf ha iniziato a far rispettare nuovamente il cessate il fuoco", ha affermato l'esercito. "Nell'ambito degli attacchi, l'Idf e l'Isa hanno colpito 30 terroristi che ricoprivano posizioni di comando all'interno delle organizzazioni terroristiche che operano nella Striscia di Gaza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele annuncia ripristino del cessate il fuoco a Gaza. Le notizie in diretta

