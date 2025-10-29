Ispezione al pozzo della diga in sicurezza | in campo i vigili del fuoco
La squadra ’Speleo alpino fluviale’ (Saf) che fa capo al Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha affiancato nei giorni scorsi gli operatori di Romagna Acque durante le operazioni di verifica della parete interna che ha riguardato il pozzo piezometrico: struttura a servizio della Diga di Ridracoli e dell’Acquedotto di Romagna, in località Rondinaia, a monte di Santa Sofia. Per garantire la massima sicurezza delle manovre, la squadra Saf ha predisposto un complesso sistema di corde di emergenza, pronto a entrare in funzione per l’evacuazione del personale nel malaugurato caso in cui si fosse verificata l’avaria del sistema di calata installato nel pozzo, sotto al bozzello di un’auto gru. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
