Isnello e il foliage d' autunno | dalle meraviglie del piccolo borgo al laghetto di Mandria del Conte
Un'incantevole esperienza immersiva tra i colori e i profumi dell'autunno, alla scoperta di un angolo autentico nel cuore del paesaggio montano delle Madonie.Isnello, un borgo minuscolo ma ricco di tesori nascosti, si presenta come uno scrigno dove il patrimonio naturalistico si fonde. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sapori d’Autunno al GAL Hassin Sapori d’Autunno torna anche quest’anno. Organizzato dalla Consulta Giovanile del Comune di Isnello e dal Comune di Isnello, l’evento Sapori d’Autunno al GAL Hassin prevede le attività standard con prenotazione obbligato Vai su Facebook
Isnello e il foliage d’autunno: dalle meraviglie del piccolo borgo al laghetto di Mandria del Conte - Un’incantevole esperienza immersiva tra i colori e i profumi dell’autunno, alla scoperta di un angolo autentico nel cuore del paesaggio montano delle Madonie. Segnala mondopalermo.it
Foliage in Abruzzo: i luoghi più belli dove ammirare i colori d’autunno tra borghi, boschi e laghi incantati - Da metà ottobre a novembre l’Abruzzo si veste d’oro e di rosso: scopri dove vivere la magia del foliage in tutta la provincia ... Come scrive laquilablog.it
Foliage, i luoghi più belli dove ammirare i colori dell'autunno in Italia e nel mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Foliage, i luoghi più belli dove ammirare i colori dell'autunno in Italia e nel mondo ... Scrive tg24.sky.it