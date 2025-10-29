Isaksen Lazio i biancocelesti sono ad un bivio | rinnovo o cessione La decisione sarà presa a breve Le ultimissime sul giocatore danese

Isaksen Lazio: il danese pronto alla consacrazione. I biancocelesti devono prendere una decisione molto importante su di lui Dopo un’estate difficile segnata dalla mononucleosi, Isaksen ha finalmente mostrato tutto il suo potenziale. Il giovane danese è tornato in campo da titolare, offrendo una prestazione convincente contro la Juventus, dimostrando non solo qualità tecniche ma anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Isaksen Lazio, i biancocelesti sono ad un bivio: rinnovo o cessione. La decisione sarà presa a breve. Le ultimissime sul giocatore danese

Altre letture consigliate

Podavini: "Per la Lazio arrivare in Europa sarebbe uno Scudetto. Isaksen è devastante…" Continua qui https://ift.tt/YwXSjqg #lazio #laziopress Vai su Facebook

22' | 0-0 Dentro Isaksen, fuori Cancellieri per infortunio #AtalantaLazio #AvantiLazio - X Vai su X

La Lazio vola sulle ali: Zaccagni e Isaksen di nuovo al top e Sarri decolla - I due esterni contro la Juve si sono caricati tutto il peso del gioco offensivo con ottimi risultati. Come scrive msn.com

Lazio, Isaksen e Zaccagni trascinano Sarri: nasce la nuova formula offensiva biancoceleste - La Lazio è pronta al decollo e la prestazione contro la Juventus è la dimostrazione: non solo è stata effettuata solo difensiva, ma anche equilibrio in mezzo al campo grazie all’ingresso di Basic. Segnala laziopress.it

Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe essere ceduto a sorpresa al termine della stagione. La posizione di Lotito è molto chiara - Il ritorno in campo di Jens Petter Isaksen rappresenta un segnale importa ... Come scrive lazionews24.com