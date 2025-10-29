Irregolarità in tre aziende agricole ma ricevevano fondi europei | segnalate all' Agea

Latinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre aziende agricole del territorio pontino, già oggetto nei mesi scorsi di controlli dei carabinieri del comando provinciale di Latina, sono state segnalate all'Agea per avviare il procedimento di sospensione e revoca dei finanziamenti pubblici.Si tratta nello specifico di imprese agricole nelle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Tre milioni e mezzo di euro a sostegno delle aziende agricole svantaggiate - E' la dotazione del bando, pubblicato dall'assessorato regionale alle politiche agricole e agroalimentari, destinato a sostenere per l'anno 2025 le aziende agricole che ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Irregolarit224 Tre Aziende Agricole