Irregolarità in tre aziende agricole ma ricevevano fondi europei | segnalate all' Agea

Tre aziende agricole del territorio pontino, già oggetto nei mesi scorsi di controlli dei carabinieri del comando provinciale di Latina, sono state segnalate all'Agea per avviare il procedimento di sospensione e revoca dei finanziamenti pubblici.Si tratta nello specifico di imprese agricole nelle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Palermo: controlli nei cantieri, 9 aziende sospese e 12 lavoratori in nero. Palermo: controlli nei cantieri edili, 9 aziende sospese e 12 lavoratori in nero. Irregolarità sulla sicurezza e sanzioni per oltre 120mila euro. #notizie #news #cronaca #politica #eventi # - facebook.com Vai su Facebook

Sassari, controlli a tappeto dei carabinieri nelle aziende: irregolarità e sanzioni per migliaia di euro, due attività sospese - X Vai su X

Tre milioni e mezzo di euro a sostegno delle aziende agricole svantaggiate - E' la dotazione del bando, pubblicato dall'assessorato regionale alle politiche agricole e agroalimentari, destinato a sostenere per l'anno 2025 le aziende agricole che ... Lo riporta rainews.it