iRobot verso la riorganizzazione aziendale | volevano comprarla l' offerta era troppo bassa Cosa succede adesso

Dday.it | 29 ott 2025

iRobot potrebbe finire in amministrazione controllata: l’azienda che ha inventato il robot aspirapolvere è stata aggredita dalla concorrenza cinese e le trattative per la vendita sono saltate perché il compratore ha fatto una offerta troppo bassa.. 🔗 Leggi su Dday.it

