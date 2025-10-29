Io nel labirinto della burocrazia | inquilino moroso irreperibile auto e scooter lasciati nel posteggio da mesi

Binasco (Milano) –  L’assurda vicenda di una cittadina binaschina, Adele Nardulli, sembra un perfetto esempio di quanto la burocrazia possa trasformarsi in un labirinto senza uscita. Dopo essere riuscita a sfrattare un inquilino moroso, oggi si ritrova a dover convivere con un’auto e uno scooter abbandonati nel suo posto auto privato. I mezzi, però, risultano soggetti a fermo amministrativo, e per questo nessuno può rimuoverli. Da mesi la situazione è ferma, senza che alcuna autorità si assuma la responsabilità di intervenire. L’amministratore condominiale le ha intimato di provvedere allo sgombero, ma nessuna ditta accetta di occuparsi della rimozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

