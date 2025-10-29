Investito da un' auto ciclista lotta tra la vita e la morte

Lotta tra la vita e la morte un ciclista di 28 anni, investito nella serata di ieri, 28 ottobre, a Lissone. Un incidente - l'ennesimo che coinvolge un ciclista in Brianza - che sul momento sembrava non aver lasciato particolari strascichi e che invece ha visto il paziente peggiorare nel corso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

