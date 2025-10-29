Investita e uccisa da un pirata della strada mentre attraversa | ancora una vittima in Abruzzo

Un'altra vittima della strada, all'alba di mercoledì 29 ottobre, in Abruzzo. L'ennesimo tragico incidente è avvenuto a Bellante (Teramo), dove una donna di 58 anni di Campli è stata investita lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione. Secondo quanto ricostruisce. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Rosanna Pigliacampo investita e uccisa da un pirata della strada vicino Teramo: aveva 58 anni - Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa oggi - Segnala msn.com

Rosanna Pigliacampo travolta e uccisa mentre attraversa la strada: la volontaria della Protezione civile aveva 58 anni. È caccia al pirata - Rosanna Pigliacampo era una nota volontaria della Protezione civile Monti della Laga e intorno alle 6 di mattina di oggi, mercoledì 29 ottobre, è stata travolta e uccisa ... Si legge su msn.com

Travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada nel Teramano: la vittima è una 58enne - La 58enne Rosanna Pigliacampo è stata travolta all'alba sulla statale Teramo- ilfattoquotidiano.it scrive