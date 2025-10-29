FENEGRÒ (Como) Un urto improvviso contro la carrozzina elettrica che attraversava la strada, senza che l’auto avesse il tempo di frenare. E che non ha lasciato scampo a Paolo Saibene, pensionato di 81 anni di Fenegrò, colpito ieri mattina alle 9.45 dall’auto guidata da Josep Martinez Riera, 27 anni, secondo portiere dell’Inter, diretto verso Limido Comasco alla guida di una Sealion Byd. La carrozzina si è ribaltata sbalzando l’uomo a terra, e all’arrivo dei soccorsi, pochi minuti dopo, il medico ha constatato l’immediato decesso del pensionato. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, lungo la provinciale dove la vittima, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Lomazzo, avrebbe lasciato la pista ciclabile e attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Investe e uccide uomo in carrozzina. Indagato il secondo portiere dell’Inter