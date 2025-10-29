Invasione sulle scelte del governo Meloni contro la Corte dei Conti
La decisione della Corte dei Conti di non dare il suo visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto provoca una serie di forti reazioni da parte degli esponenti del governo. Prende la parola la stessa premier Meloni che critica la decisione. "La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l'ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l'adunanza: per avere un'idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l'avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l'esistenza dei computer. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli agricoltori americani sono furiosi, schiacciati in mezzo ai dazi di Trump e ai suoi aiuti all'Argentina. Nelle aree rurali cresce il malcontento verso le scelte della Casa Bianca. Di Paola Peduzzi Vai su Facebook
Ponte sullo Stretto, Meloni contro la Corte dei Conti: "Invasione sulle scelte del governo" - La decisione della Corte dei Conti di non dare il suo visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto provoca una serie di forti ... Si legge su iltempo.it
La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni: riforma della giustizia la risposta più adeguata - Meloni attacca i giudici: «Ennesimo atto di invasione sulle scelte di governo e Parlamento». Lo riporta editorialedomani.it
Meloni, sul Ponte ennesimo atto di invasione giudici - "La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l'ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parl ... Si legge su ansa.it