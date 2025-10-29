Intesa Sanpaolo tra i potenziali investitori fondatori di Scaleup Europe Fund
Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo sono gli unici potenziali futuri investitori fondatori italiani dello Scaleup Europe Fund, il fondo europeo per la crescita e l’innovazione. Il primo ente ha preso parte, martedì 28 ottobre 2025, all’incontro organizzato dalla Commissione europea presso il Berlaymont, sede della Commissione, per esprimere congiuntamente l’intenzione di istituire il fondo plurimiliardario dedicato alla crescita delle imprese europee ad alto potenziale innovativo. Il fondo nasce per accompagnare la crescita delle imprese più innovative. L’iniziativa, annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione e sviluppata come progetto strategico nell’ambito della Startup and scaleup strategy europea, nasce per affrontare una delle principali sfide per la competitività del continente, ovvero rafforzare la capacità europea di finanziare e far crescere l’ innovazione, in particolare nei settori deep tech come l’intelligenza artificiale, la quantistica, le biotecnologie e le tecnologie per il clima. 🔗 Leggi su Lettera43.it
