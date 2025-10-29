Intervista Matteo Piantedosi | Africa e Mediterraneo Italia garante su sicurezza sviluppo e cooperazione

Ministro dell?Interno Matteo Piantedosi, da ieri fino al 30 ottobre la missione insieme con il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Mauritania, Senegal e Niger. Qual è il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Intervista Matteo Piantedosi: «Africa e Mediterraneo, Italia garante su sicurezza sviluppo e cooperazione»

Altre letture consigliate

Intervista a Matteo Bucci, Presales Engineer di Slimstock Italia "Slimstock si distingue dai suoi competitors non solo per il prodotto, la tecnologia, le funzionalità, l’interfaccia ma anche e soprattutto per l’approccio che abbiamo, per l’azienda che siamo e per i r - facebook.com Vai su Facebook

Vi ripropongo la mia intervista rilasciata a Mario Sechi all'evento di Libero dal titolo "Il Ponte e l'impatto sugli investimenti per l'Italia". - X Vai su X

Intervista Matteo Piantedosi: «Africa e Mediterraneo, Italia garante su sicurezza sviluppo e cooperazione» - Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, da ieri fino al 30 ottobre la missione insieme con il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Mauritania, Senegal e Niger. Secondo ilmattino.it

Piantedosi, 'in Africa temi migratori, sigleremo accordi' - Dal punto di vista geopolitico sono corridoi importanti. Da ansa.it

FARNESINA: AL VIA LA MISSIONE IN AFRICA DI TAJANI E PIANTEDOSI, OGGI IN MAURITANIA (1) - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono oggi a Nouakchott pe la prima tappa di una missione ... Riporta 9colonne.it